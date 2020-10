Četrti za LeBrona, prvi za prvo damo Sportal "Svojim vnukom bom z veseljem pripovedoval, da sem bil Jezernik," je po finalni zmagi nad Miamijem in četrtem naslovu prvaka lige NBA, prvem v dresu Los Angeles Lakers, zatrdil LeBron James, ki se je po tem, ko so se šampionskih konfeti, prepojeni s šampanjcem, že zalepili ob parket dvorane v Orlandu, znašel v objemu predsednice kluba Jeanie Buss. Zanjo je to prvo zmagoslavje, zato je bila še toliko bolj čustvena.

