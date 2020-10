Ukradel kolesa v skupni vrednosti 17.000 evrov 24ur.com Turistična sezona na Primorskem je bila 'delavna' tudi za tatove koles. Koprski in izolski policisti so namreč v tem času obravnavali več tatvin koles in električnih koles. Tatovi so si kolesa prilaščali na parkiriščih za kolesa, v večih primerih pa so jih sneli z nosilcev vozil, kamor so jih namestili lastniki.

