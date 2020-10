30 let dobrega za več tisoč ljudi Radio Ognjišče Nadškofijska karitas Maribor je v 30 letih svojega delovanja pomagala že več tisoč ljudem in glede na to, da je novi koronavirus še poglobil stiske, ne kaže, da jim bo kmalu zmanjkalo dela. Pomoč v obliki hrane, oblačil ali psihosocialne pomoči nudijo letno okoli 22.000 ljudem, je ob obletnici povedal predsednik Branko Maček. Za prehojeno pot in s prošnjo za naprej so se popoldne...

