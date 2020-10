Delež okuženih na področju vzgoje in izobraževanja je trenutno 0,06-odstoten, posledično je v karanteni 0,9 odstotka zaposlenih in otrok, je danes povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Skrbi jo zlasti povečevanje okužb med zaposlenimi v osnovnih šolah in med dijaki srednjih šol, zato je pozvala k preventivnemu ravnanju.