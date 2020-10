Znanstveniki svarijo: Arktični ocean umira 24ur.com Raziskovalci so se po več kot letu dni na severnem polu vrnili v Nemčijo. S seboj so prinesli žalostne dokaze o umirajočem Arktičnem oceanu in opozorila o tem, da bo območje le v nekaj desetletjih poleti popolnoma brez ledu.

