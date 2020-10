Petrucci: Že lani sem vedel, da mi Ducati ne bo podaljšal pogodbe 24ur.com Danilo Petrucci je na VN Francije v deževnih razmerah prišel do presenetljive zmage, s katero je dokazal, da ga še ne gre odpisati. Prav to pa so že pred začetkom letošnje sezone po njegovem mnenju storili pri Ducatiju, kjer mu niso podaljšali pogodbe, tako da bo 29-letni Italijan prihodnje leto dirkal za avstrijski KTM.

