Cigler Kralj: Glede na število okuženih peti sveženj izjemno nujen SiOL.net Odbor DZ za delo danes obravnava predlog petega protikoronskega zakona, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe in prinaša še nove. Minister za delo Janez Cigler Kralj je omenil predvsem tiste za trg dela in gospodarstvo, številni segajo na področje zdravstva in socialnega varstva. Glede na število okuženih je ta zakon izjemno nujen, je dejal.

