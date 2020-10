Nove sankcije EU za beloruskega predsednika Lukašenka in za Rusijo zaradi Navalnega RTV Slovenija Zunanji ministri Evropske unije (EU) so se dogovorili o sankcijah proti dolgoletnemu beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku zaradi volilnih goljufij in nasilja v Belorusiji ter o sankcijah proti Rusiji zaradi zastrupitve politika Alekseja Navalnega.

