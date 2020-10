»Okuženi, ki so oboleli več mesecev, bi lahko pomenili veliko težavo za javno zdravje« Mladina Med obolelimi s covidom-19 so tako tisti s hudimi kot blagimi simptomi, obstajajo pa tudi ljudje, pri katerih znaki bolezni vztrajajo več tednov ali celo mesecev. Tako za znanstvenike, ki se še vedno trudijo razvozlati vse lastnosti novega koronavirusa, kot za zdravstvo in seveda prizadete je tovrsten potek bolezni poseben izziv.

