Podnebne spremembe so glavni krivec za skorajšnjo podvojitev števila naravnih nesreč od leta 2000, so v poročilu zapisali Združeni narodi. Tovrstne nesreče so v zadnjih 20 letih terjale življenja 1,2 milijona ljudi. Najpogostejše naravne nesreče so bile poplave in neurja. V prihajajočem desetletju bodo po oceni Združenih narodov največja težava vročinski valovi, piše francoska ...