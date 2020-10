Lykan hypersport: Pregrešno drag avtomobil z diamanti v lučeh Dnevnik Lykan hypersport je avtomobil, ki so ga naredili v sedmih primerkih, vsak pa je stal 3,4 milijona dolarjev. Bil je tudi zvezda filma Hitri in drzni 7, a so za kader, v katerem “skače” med stolpnicami v Abu Dabiju, uporabili repliko.

