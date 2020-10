Skrajno desnega slovaškega poslanca obsodili na zaporno kazen SiOL.net Slovaško sodišče je v ponedeljek vodjo skrajno desno stranke Ljudska stranka naša Slovaška (LSNS) Mariana Kotlebo obsodilo na štiri leta in štiri meseca zapora. Spoznali so ga za krivega podpiranja ideologije, ki ogroža državljanske pravice in demokracijo.

