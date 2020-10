Roglič in Pogačar še naprej na vrhu lestvice Ucija, Slovenija prva tudi med državami Govori.se Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Prvo mesto pa zaseda tudi Slovenija, ki med državami še naprej drži primat pred Francijo, Italijo in Belgijo.

