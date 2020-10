Nov poslovni model letalskih družb: večerja na parkiranem Airbusu A380 24ur.com Gurmani in drugi nad hrano navdušeni prebivalci Singapurja (ki imajo nekaj pod palcem) so hitro planili ob novi poslovni ideji letalske družbe Singapore Airlines, ki se je odločila, da bo na parkiranem Airbusu A380 nudila obroke. Za kosilo oziroma večerjo bodo odšteli od 33 pa tja do 423 evrov.

