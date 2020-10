Vozil nevarni tovor, divjal in v opravičilo dejal, da se slabo počuti 24ur.com Novomeški policisti so izsledili in ustavili voznika cisterne, ki je iz Hrvaške prevažal 26.000 litrov dizelskega goriva. Po višnjegorskem klancu se je z nevarnim tovorom navzdol peljal s 117 kilometri na uro, vozilo pa je bilo medtem v prostem teku. V opravičilo je policistom dejal, da je hitel zaradi slabega počutja.

