Mirna zabava v čast prvakov lige NBA se je sprevrgla v kaos in nasilje #video Sportal Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek po slovenskem času s 4:2 v seriji zmag proti Vročici Gorana Dragića osvojili svoj 17. naslov prvakov lige NBA, njihovi navijači pa so se podali na ulice Los Angelesa. Vsesplošno rajanje ob zmagi se je žal sprevrglo v kaos in obračunavanje s policijo.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Goran Dragić

Los Angeles Lakers

NBA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Jelko Kacin