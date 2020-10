VIDEO: Župani ob trasi hitre ceste poenoteni okoli nove severne opcije Lokalec.si Županja Mestne občine Ptuj in župani občin Hajdina, Markovci, Videm, Ormož in Gorišnica skupaj s civilno iniciativo za ptujsko obvoznico pozdravljajo premik, ki se je zgodil po desetletjih prizadevanj za umestitev ceste Hajdina – Ormož v prostor in izrekajo popolno podporo varianti z delovnim imenom »S5«. Več pa v spodnjem videoprispevku.

