'Slovenske zdravstvene oblasti sezname delijo s policijo in upravnimi organi' 24ur.com Svet Evrope je pozval vlade, naj pri uporabi aplikacij za boj proti pandemiji covida-19 zagotovijo zaščito podatkov. V objavljenem poročilu med državami s pomanjkljivostmi glede zaščite podatkov omenja tudi Slovenijo in izpostavlja, da slovenske zdravstvene oblasti sezname bolnikov delijo s policijo in upravnimi organi.

