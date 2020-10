Nov udarec na Giru: Rogličeva ekipa zaradi covid-19 spakirala kovčke! SiOL.net Potem ko so organizatorji Dirke po Italiji zjutraj objavili skrb vzbujajoče podatke o testiranju na novi koronavirus - med 571 testi je bilo osem pozitivnih, med njimi tudi testa dveh kolesarjev, in sicer Stevena Kruijswijka, kapetana ekipe Jumbo-Visma in Michaela Matthewsa, šprinterja iz Sunweba -, so se vrste kolesarjev, ki bodo danes dirkali v 10. etapi Gira, močno razredčile. Zaradi novih okužb v ekipi je namreč dirko na lastno željo zapustilo moštvo Mitchelton-Scott, nekaj minut pred štartom pa so iz preventivnih razlogov slovo napovedali tudi pri ekipi Jumbo-Visma.

