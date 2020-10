Za samo enega turista odprli Machu Picchu Lokalec.si Japonskemu turistu, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa obtičal v Peruju skoraj sedem mesecev, so perujske oblasti izpolnile željo in samo zanj odprle znamenite ruševine inkovske trdnjave Machu Picchu v Andih. Japonec Jesse Katayama je želel Machu Picchu obiskati že marca, a so ga zaradi epidemije novega koronavirusa prej zaprli. V Peruju je nameraval ostati […]

