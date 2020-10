Protimikrobno zdravilo učinkovito proti novemu koronavirusu pri živalih Dnevnik Hongkonški znanstveniki so ugotovili, da je protimikrobno zdravilo, namenjeno zdravljenju čira na želodcu in bakterijskih okužb, pri živalih učinkovito tudi proti novemu koronavirusu. Zdravilo je lahko dostopno in varno, so poudarili.

