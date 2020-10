Protestnice in protestniki pisali varuhu človekovih pravic: Namen policije je bila politično motivir Večer Skupina protestnic in protestnikov s petkovih protivladnih protestov je na Varuha človekovih pravic naslovila javno pismo z zahtevo po preiskavi zakonitosti in sorazmerne uporabe pooblastil policije na zadnjem shodu pretekli petek. Ob tem poudarjajo, da so zaznali "več grobih kršitev ustave in človekovih pravic v delovanju vlade in policije".

