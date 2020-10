Sestanek državne sekretarke z direktorico Prešernovega gledališča Kranj in vodjo umetniškega oddelka Vlada RS Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc in vodja sektorja za umetnost Vesna Jurca Tadel sta na ministrstvu sprejeli direktorico Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšek in vodjo umetniškega oddelka ter dramaturginjo Marinko Poštrak.

