[Opazili smo] Kordiš spet strelja kozle, oprostite, tokrat zdravnike zasebnike PORTAL PLUS

Nad izjavo poslanca stranke Levica Mihe Kordiša, ki je zasebne zdravnike označil za mazače, so se ostro odzvali v skupini zdravstvo.si in se oglasili spozivom, da se Kordiš javno opraviči njihovim ... Več.

Sorodno









Oglasi