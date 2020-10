Rušijo vlado, ker se jim gre za monopole in milijarde! Nova24TV V Sloveniji in drugod se soočamo s porastom okužb z novim koronavirusom, toda mediji in opozicija se bolj kot s pozivi k sledenju ukrepov za zajezitev virusa ukvarjajo s tem, kako zrušiti vlado. Še posebej viden je v zadnjem času medijski pritisk, kjer se enkrat očita, kako naj bi prihajalo do nespoštovanja načel pravne države, […]

