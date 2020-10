Stranka piva je na Dunaju s šestimi kandidati osvojila 12 sedežev v okrožnih svetih Reporter V avstrijski prestolnici so pred dnevi volili nov deželni zbor in svete okrožij, za glasove volivcev pa se je borila tudi majhna Stranka piva. Vstop v deželni zbor ji pričakovano ni uspel, si je pa z okoli dvoodstotno podporo priborila kar 12 sedežev v ok

Sorodno

Oglasi