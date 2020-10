Program Artemida in vesoljske zapovedi za vrnitev človeka na Luno 24ur.com Ameriška vesoljska agencija Nasa je objavila seznam svojih vesoljskih zapovedi za vse države, ki bodo sodelovale v mednarodnem programu Artemis. S tem programom, poimenovanem po Artemidi, grški boginji živali, lova in Lune, naj bi se človek vrnil na Luno do leta 2024. Za zdaj se je Američanom pridružilo le sedem držav.

