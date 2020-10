Do 'zlatih potnih listov' prišli tudi kriminalci Cekin.si Ciper bo 1. novembra ukinil program podeljevanja t. i. zlatih potnih listov, ki so jih lahko dobili tuji vlagatelji. Vlada v Nikoziji je odločitev sprejela po razkritjih v medijih, da so na ta način s pomočjo ciprskih politikov do potnih listov prišli tudi kriminalci. "Z nejevero smo spremljali, kako visoki uradniki kupčujejo z evropskim državljanstvom za finančne koristi," je slišati iz Bruslja.

