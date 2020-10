Dopoldne jasno, čez dan se bo oblačnost povečala Dnevnik Sprva bo precej jasno, čez dan pa se bo v zahodnih in južnih krajih oblačnost povečala. Tu in tam lahko popoldne pade kakšna kaplja dežja. Na vzhodu in severu bo večji del dneva sončno. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature...

Sorodno



















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Matjaž Kek

Bojana Beović

Zdravko Počivalšek