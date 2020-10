Twitter začasno zaprl lažne račune domnevno temnopoltih podpornikov Trumpa Večer Twitter je sporočil, da je začasno zaprl več računov uporabnikov, ki so se pretvarjali, da so temnopolti podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Računi so v le nekaj dneh pridobili več tisoč sledilcev.

Sorodno

Oglasi