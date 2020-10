To je razlog, da se je na koncu zlomil in so ga premagale solze #video SiOL.net V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo spremljali nekoliko drugačno preizkušnjo, v kateri sta se polbrata Adis in Aleks podala na pot iniciacije. Šlo je za izjemno zahteven izziv, ki se je skozi naloge po težavnosti stopnjeval. Bratoma je pred zadnjo nalogo dehidracija prišla do živega in odločila sta se, da odstopita. Kako sta vse skupaj doživljala, nam je povedal starejši od bratov, Adis.

