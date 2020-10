Levica, LMŠ, SD in SAB: Za odpravo diskriminacije samskih žensk pri oploditvi z biomedicinsko pomočj Lokalec.si Trenutno veljavna zakonodaja o zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo je diskriminatorna in protiustavna, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost Levica, LMŠ, SD in SAB. Zakonodaja namreč dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo omejuje izključno na poročene pare in pare, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, medtem ko samskim ženskam to […]

Sorodno

Oglasi