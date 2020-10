Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. Za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe je sred ...