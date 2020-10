Zagorelo gospodarsko poslopje v Prvačini Primorske novice Danes ob 3. uri so novogoriški policisti prejeli obvestilo o požaru gospodarskega poslopja v Prvačini. Novogoriški in dornberški gasilci so čez nekaj ur požar dokončno pogasili. V neposredni bližini gorečega gospodarskega objekta sta sicer nova stanovanjska in starejša nenaseljena hiša.

Sorodno





Oglasi