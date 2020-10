Pomurski kriminalisti so razkrili srbsko kriminalno združbo, ki je kradla avtobuse Govori.se Pomurski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz drugih evropskih držav razkrili srbsko kriminalno združbo, ki je kradla avtobuse. Na območju Policijske uprave Murska Sobota sta bila v letih 2013 in 2014 na takšen način odtujena dva avtobusa, še dva poskusa tatvine avtobusa pa sta se izjalovila.

