Mariborski župan Arsenovič okužen, v karanteni vsi sodelavci v kabinetu in mestni upravi Govori.se Mariborski župan Saša Arsenovič je danes opravil hitri test na koronavirus, ki je pri njem potrdil okužbo. Župan se je najverjetneje okužil na kosilu v ožjem družinskem krogu, saj je s koronavirusom okužen tudi njegov oče. Počuti se dobro in ostaja v karanteni na domu, so sporočili iz županovega kabineta.





