Gostje na današnjem pogovoru v organizaciji AmCham Slovenija z naslovom Znanost in tehnologija sta ženskega spola so poudarile, da so kolektivi, ki so sestavljeni raznoliko tako po spolu kot starosti in narodnosti, bolj ustvarjalni in lažje rešujejo težave. Takšna podjetja so bolj uspešna, kar je dobro za vse, so izpostavile.