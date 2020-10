Zaposleni na Pedagoškem inštitutu: Ministrica naj predstavi utemeljitev vladne odločitve RTV Slovenija Dozdajšnjemu direktorju Pedagoškega inštituta Igorju Ž. Žagarju, ki mu vlada ni dala soglasja k vnovičnemu imenovanju, so javno podporo za nov mandat izrazili tudi tamkajšnji zaposleni. "Takšne enostranske poteze so vedno problematične," so poudarili.

Sorodno



Oglasi