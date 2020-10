Vodji Zlate zore 13 let zapora zaradi vodenja kriminalne organizacije RTV Slovenija Sodišče v Atenah je zaradi vzpostavitve in vodenja Zlate zore kot kriminalne organizacije pod krinko politične stranke na 13 let zapora obsodilo ustanovitelja in vodjo te grške neonacistične stranke Nikosa Mihaloliakosa.

