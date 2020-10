Slovenski nogometaši na tekmi lige narodov v Moldaviji zmagali s 4:0 Primorske novice Slovenska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Kišinjovu premagala Moldavijo s 4:0 (3:0). Izbrance Matjaža Keka do konca čakata še dve preizkušnji, in sicer Kosovo doma 15. novembra in Grčija v gosteh 18. novembra.

Sorodno























































Oglasi