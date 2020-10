Povezovanje portalov Uprave RS za javna plačila in Ministrstva za javno upravo za večjo transparentn Vlada RS Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement (CEF Telecom Instrument za povezovanje Evrope v telekomunikacijah je inštrument EU za olajšanje čezmejne interakcije med javnimi upravami, podjetji in državljani z uvajanjem digitalnih storitvenih infrastruktur in širokopasovnih omrežij).

Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Matjaž Nemec

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek