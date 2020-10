Zagovorniki čredne imunosti na koronavirus so v nevarni zmoti, svarijo strokovnjaki Govori.se Zagovorniki kroženja novega koronavirusa med prebivalstvom s ciljem čredne imunosti spodbujajo nevarno zmoto brez znanstvenih dokazov, je danes opozorilo več deset zdravstvenih strokovnjakov. V odprtem pismu, objavljenem v znanstveni reviji The Lancet, so kot edino učinkovito sredstvo za izogib smrtnim žrtvam navedli nadzor nad širjenjem bolezni.

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Simona Kustec Lipicer

Zdravko Počivalšek