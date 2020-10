Tonin se je v Rimu sestal s kolegom Guerinijem Primorski dnevnik Slovenski minister za obrambo Matej Tonin se je danes mudil na obisku v Rimu: odzval se je na povabilo italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerinija. Tonina so z vojaškimi častmi sprejeli v častniškem centru italijanskih oboroženih sil Pij IX., sledili pa so uradni pogovori med delegacijama. Ministra sta uvodoma ocenila dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. P ...

