Harrisova zaradi stika z okuženima prekinila kampanjo v živo SiOL.net Podpredsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris je do konca tedna prekinila predvolilno kampanjo v živo zaradi stika z dvema ženskama, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Gre za stevardeso, ki je bila na letalu s Harrisovo prejšnji četrtek, in komunikacijsko direktorico kampanje Liz Allen, ki je bila na istem letalu.

