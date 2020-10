Ko te pri teku občudujejo levi, polarni medvedi in celo Nessie Sportal Ponudba maratonskih dogodkov je bila v času, ko se nad svet še ni zgrnil temen oblak grožnje novega koronavirusa, zelo pestra. Če so največji maratoni kot po pravilu potekali po asfaltnih cestah sredi mestnih središč, pa so na svoj račun prihajali tudi tisti ljubitelji dolgih tekov, ki so želeli izkusiti nekaj drugačnega in se podati v manj obljuden svet divjine. Kam vse jih je lahko ponesla pot? ...

