Mladim slovenskim nogometnim reprezentantom prekipelo! Kritični glede neodgovornega ravnanja selekto Nova24TV Evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let, ki bo naslednje leto na domačih tleh, je očitno ogroženo, namreč v mladi slovenski nogometni reprezentanci je prišlo do izbruha afere. Nezadovoljstvo članov ekipe nad delom selektorja Primoža Glihe, je očitno tako veliko, da so se ti odločili, da pod njegovim vodstvom ne bodo več igrali za reprezentanco. […]

Sorodno















Oglasi