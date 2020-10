Francoska policija zaradi odziva na covid-19 obiskala domove vladnih uradnikov 24ur.com Francoska policija je v okviru preiskave odziva oblasti na epidemijo covid-19 obiskala dom številnih trenutnih in nekdanjih visokih predstavnikov francoske vlade. Med drugim so obiskali delovne prostore in dom zdravstvenega ministra Olivierja Verana in nekdanjega premierja Edouarda Philippeja.

