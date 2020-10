Opozicija ne obupa, znova bo poskušala prepovedati fracking v Sloveniji Reporter Levica, LMŠ, SD in SAB so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o rudarstvu, ki bi prepovedala pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga, v Sloveniji. Podoben predlog so poleti v Levici že pripravili

Oglasi