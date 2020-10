Zaradi pandemije bi lahko bilo do konca leta še 132 milijonov podhranjenih RTV Slovenija 16. oktober so Združeni narodi določili za svetovni dan hrane. Letos poteka v znamenju epidemije, saj zaradi nje lakota grozi novim desetinam milijonov Zemljanov, zato odmevajo pozivi h globalni solidarnosti in trajnostno naravnanemu kmetijstvu.

