Prijateljstvo brez meja osvetljuje vezi med Plečnikom in Finžgarjem Govori.se V Plečnikovi hiši je od danes na ogled razstava Finžgar in Plečnik: Prijateljstvo brez meja. Arhitekt Jože Plečnik je širši javnosti dobro poznan, prav tako duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar. A le malokdo ve, da se je med tema velikima Slovencema spletlo trdno prijateljstvo, ki je trajalo več kot tri desetletja.

Sorodno Oglasi Omenjeni Jože Plečnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin